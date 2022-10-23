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​Гогниев ответил на вопрос о возможной отставке

23 Октября 2022 • 19:28 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

«Химки» не знают радости побед с 7 августа. В воскресенье команда Спартака Гогниева проиграла «Спартаку» со счётом 0:5. После игры тренер «Химок» получил вопрос о возможной отставке.

«Спасибо за предложение. У нас есть определённые договорённости. Уйти - значит сдаться», - сказал Гогниев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, решение о его отставке может принять только руководство клуба. Сам же Гогниев уходить не будет, поскольку в клубе на него рассчитывают.

«Я буду работать и не сомневаюсь, что всё выправится», - сказал Гогниев, отметив, что оценивать «Химки» по игре со «Спартаком» не стоит.

Напомним, что Спартак Гогниев принял «Химки» в начале сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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