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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «Спартак» победил с разгромным счётом, но обольщаться не надо»

24 Октября 2022 • 07:56 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Экс-работник московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о крупной победе «красно-белых» над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России. «Народная команда» отгрузила в ворота соперника пять безответных мячей.

«Победили с разгромным счетом, но обольщаться не надо. «Химки» сейчас - самая невыигрышная команда, но все еще впереди. Радует, что молодежь отличилась», - цитирует Хаджи издание «Чемпионат».

После 14 туров «красно-белые» с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля отстает от петербургского «Зенита» на четыре балла.

«Химки» с девятью очками располагаются на предпоследнем месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Александр Хаджи
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