​Пруцев сравнил подход Абаскаля и Ваноли

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о работе под руководством Гильермо Абаскаля. Футболист сравнил подход испанского тренера с подходом его предшественника – Паоло Ваноли.

«Всё стало как-то сбалансированнее. При Ваноли мы больше внимания уделяли обороне, играли в пять защитников. А сейчас и атакуем здорово, и почти не пропускаем. Тренировки очень разносторонние, соперников изучаем тщательно», - высказался Пруцев, чьи слова приводятся на страницах клубного сайта «Спартака».

Напомним, что Гильермо Абаскаль принял «Спартак» в июне. На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от «Зенита» на семь зачётных баллов.

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