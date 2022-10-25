Габулов считает, что Селихов совершил лучший сейв в туре в игре с «Химками»

Экс-голкипер «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением об игре вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 14-го тура РПЛ с «Химками».

«Отмечу качественную игру Селихова. В ряде моментов он проявил высший уровень мастерства. На 28-й минуте голкипер «красно-белых», пожалуй, совершил самое красивое спасение всего тура», — цитирует слова Габулова «Спорт-Экспресс».

В этом эпизоде Бутта Магомедов нанес обводящий удар в девятку, но Селихов вытащил этот мяч из-под перекладины в лучших традициях вратарской техники, заявил эксперт.

Напомним, «Спартак» разгромил «Химки» со счетом 5:0, а Александр Селихов был признан лучшим игроком матча.