«Спартак» уже громит «Химки» после очередного гола Николсона

«Спартак» снял все вопросы о победителе в матче 14-го тура против «Химок». В середине второго тайма «красно-белые» забили очередной гол в ворота подмосковной команды. Автор первого мяча Михаил Игнатов сыграл в штрафную, где Александр Соболев выполнил передачу на Шамара Николсона, который с разворота нанес разящий удар по воротам, оформив дубль и сделав счет 3:0. Тут же Антон Зиньковский забил четвёртый гол «Химкам», но его отменили после просмотра момента.

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