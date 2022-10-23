Гогниев: «С такими командами, как «Спартак», футболисты всегда себя проявляют больше, как бы рвение больше»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Настроение нормальное. Конечно, хочется всегда себя проверять с хорошими соперниками. Сегодня очень хорошая команда, очень быстрая команда, поэтому все на футбольном поле будет видно. Настроение боевое, в любом случае с такими командами футболисты всегда себя проявляют больше, как бы рвение больше. Хочется показать себя в каких-то компонентах. Поэтому всё будет видно на поле.

- В стартовом составе сразу семь спартаковцев, тех кто играл за «Спартак», воспитанников и невоспитанников. Как, по-вашему, это может повлиять на игру, это хорошо или плохо?

- Во-первых, они футболисты «Химок», и они играют за футбольный клуб «Химки». Стараться будут выиграть. Конечно, определенная мотивация есть, всегда хочется сыграть со своей любимой командой. Для них это любимая команда, поэтому посмотрим.