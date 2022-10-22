Аршавин — о том, что Мостовой критиковал Абаскаля: «Александр на всё смотрит с высоты своего трона»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался на тему того, что ранее экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой критиковал нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Эксперт признал, что ранее он и сам скептически относился к 33-летнему испанцу, который возглавил «Спартак» в июне нынешнего года.

«Ха-ха, ну, Александр на всё смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение. Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нём улучшил свою игру», — приводит слова Аршавина Sport24.

После 13 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля расположился на втором месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав 26 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 23 октября, против «Химок». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.