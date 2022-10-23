Умяров рассказал, когда сможет вернуться на поле

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, получивший травму в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2), рассказал о своём состоянии.

«Самочувствие? Бывало и лучше. Есть вероятность, что сыграю в этой части сезона. У меня именно перелом. Будем отталкиваться от самочувствия», — приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 22-летний хавбек повредил плюсневую кость.

В текущем сезоне Умяров провёл в составе «Спартака» 15 встреч, не отметившись в них результативными действиями. Свой следующий матч «красно-белые» проведут сегодня, 23 октября, против «Химок». Начало — в 16:30 по московскому времени.