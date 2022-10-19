Мостовой: «Соболева сравнивают с Бензема и Холанном только те люди, которые сами в футбол не играли»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на сравнения форварда «красно-белых» Александра Соболева с футболистом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

По мнению эксперта, нынешний низкий уровень чемпионата России не позволяет сравнивать Соболева с лучшими форвардами Европы.

«Соболева сравнивают с Бензема и Холанном только те люди, которые сами в футбол не играли. Все нормальные смеются над такими сравнениями. Зачем это делать? Если бы он играл в Европе и там лидировал вместе с Холанном, тогда, да, сравнивайте», — приводит слова Мостового Betonmobile.

В нынешнем сезоне 25-летний Соболев провёл за «Спартак» 15 матчей, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач. На счету 22-летнего Холанна 20 забитых мячей и три передачи в 14 играх за «Манчестер Сити».