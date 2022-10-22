Давыдов попросил СМИ прекратить распространять непроверенную и неверную информацию

Нападающий подмосковных «Химок» Денис Давыдов сделал заявление относительно своего выступления за любительский клуб из Медийной футбольной лиги Reality. Игрок опубликовал его в социальных сетях.

«Уважаемые СМИ, прошу прекратить распространять непроверенную и неверную информацию касаемо моего перехода из «Химок» в Reality. Я официально игрок «Химок», клуб дал мне разрешение выступать за Reality в свободное от тренировок и игр время, за что им огромное спасибо!» - гласит заявление Давыдова.

Ранее по поводу выступления футболиста за любительский клуб при действующем контракте с профессиональным подмосковным клубом «Химки», выступающем в Российской Премьер-лиге, высказались многие известные спортивные деятели.

На текущий момент команда из Московской области занимает предпоследнее место в чемпионате России. Для того, чтобы выйти из зоны вылета и стыков, «Химкам» необходимо набрать минимум четыре очка в ближайших играх.

Следующий матч подмосковный клуб проведёт на выезде против московского «Спартака». Начало игры – 23 октября в 16:30.