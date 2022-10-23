​Без Промеса: «Спартак» назвал состав на матч с «Химками»

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч против «Химок» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Денисов, Маслов, Джикия, Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Соболев, Николсон.

Отметим, что Куинси Промес – лучший бомбардир Премьер-лиги на текущий момент – пропускает матч из-за дисквалификации, как и полузащитник Даниил Хлусевич. Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль тоже дисквалифицирован – его не будет на скамейке.

Матч «Спартак» - «Химки» стартует в 16:30. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.