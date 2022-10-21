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Давыдов не покинет «Химки»

21 Октября 2022 • 19:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Бывший нападающий столичного «Спартака», ныне выступающий за подмосковные «Химки» Денис Давыдов получил возможность и разрешение выступать за любительский клуб. Об этом сообщает «Матч ТВ».

У футболиста будет возможность выступать за команду Медиалиги Reality и тренироваться с ней при сохранении контракта с профессиональным футбольным клубом «Химки».

На текущий момент подмосковный коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, сумев за 13 туров набрать 9 очков.

Следующий матч «Химки» проведут на выезде против московского «Спартака». Начало поединка намечено на 23 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Давыдов медиалига
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СПАРТАК МОСКВА ХИМКИ
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