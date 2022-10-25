Габулов – о «Химках»: «Никакой организации, никакого взаимопонимания»

Бывший голкипер московских клубов «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал поражение подмосковных «Химок» в матче со столичным «Спартаком» (0:5).

Специалист считает, что выступление вратаря команды из Московской области сложно разобрать, так как его невозможно отделить от игры «Химок» в обороне. В данном случае Габулову было трудно подобрать нужные слова.

«Это точно не уровень РПЛ. Никакой организации, никакого взаимопонимания! Отсюда у «Спартака» возникали такие убойные моменты. Это какой-то антифутбол!» - цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

Подмосковный коллектив, набрав девять очков в 14 турах чемпионата России занимает предпоследнее место в турнирной таблице.