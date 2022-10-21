Кечинов: «Место в тройке будет отличным результатом для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением, какое место для «красно-белых» по итогам сезона станет успехом.

«Второе-третье место после 10-го однозначно будет успехом. Сейчас уже команда нам планку поставила. Я считаю, что тройка будет отличным результатом для этого «Спартака», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что если «красно-белые» смогут еще и за чемпионство побороться, то это будет прекрасно.

После 13-ти туров «Спартак» расположился на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 26 набранных очков.