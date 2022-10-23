Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун высказался после 5:0 от «Спартака»

23 Октября 2022 • 19:21 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

«Спартак» в воскресенье в очередной раз порадовал армию своих болельщиков – команда Гильермо Абаскаля разнесла «Химки» со счётом 5:0. После игры эмоциями от увиденного в матче поделился Леонид Федун – бывший владелец «красно-белых».

«Какие тут могут быть комментарии! Пять - ноль! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо признан лучшим игроком! Он как минимум пять раз спас. А так, команда играла с удовольствием», - высказался Федун, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что два месяца назад Леонид Федун продал все свои акции «Спартака» компании «Лукойл».

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 30 октября. Соперником команды Гильермо Абаскаля будет «Торпедо».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Александр Селихов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
2
3.85 4.00 1.85
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Химки Химки
5
0
1.34 5.40 9.00
Видео
68 мин
Ахмат Ахмат
Торпедо Москва Торпедо Москва
1
0
1.56 4.20 6.20
Видео
24.10.22 в 17:30
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.55 2.65
Видео
24.10.22 в 20:00
Зенит Зенит
Сочи Сочи
1.28 6.00 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
20:17 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» громил «Химки» - видео видео
20:06 · Россия. Первая лига
«Балтика» на последней минуте упустила победу над «Волгой»
19:56 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» уверенно победил в гостях у «Родины»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Литвинов может снова сыграть за «Спартак» эксклюзив
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Инвестор «Химок» назвал безлимитным кредит доверия к Гогниеву
19:32 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев считает, что Сычевому нужно уходить из «Оренбурга»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Ощущения на всю жизнь»
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Гогниев ответил на вопрос о возможной отставке
19:21 · Россия. Премьер-лига
Федун высказался после 5:0 от «Спартака»
19:04 · Россия. Первая лига
«Арсенал» в результативном матче одолел конкурентов из «Волгаря»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Торпедо» Нагайцев: «То, что было хорошего, в «Ахмате» сохранили»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Будет боевая игра, от ножа, по крайней мере, с нашей стороны точно»
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Химки» должны были забивать «Спартаку» - если не пять, то штуки три точно» 1
18:49 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Автобус играть, кажется, неправильно»
18:43 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не побеждал так крупно 595 дней
Все новости
Рекомендуем