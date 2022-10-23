Федун высказался после 5:0 от «Спартака»

«Спартак» в воскресенье в очередной раз порадовал армию своих болельщиков – команда Гильермо Абаскаля разнесла «Химки» со счётом 5:0. После игры эмоциями от увиденного в матче поделился Леонид Федун – бывший владелец «красно-белых».

«Какие тут могут быть комментарии! Пять - ноль! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо признан лучшим игроком! Он как минимум пять раз спас. А так, команда играла с удовольствием», - высказался Федун, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что два месяца назад Леонид Федун продал все свои акции «Спартака» компании «Лукойл».

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 30 октября. Соперником команды Гильермо Абаскаля будет «Торпедо».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.