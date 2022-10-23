Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогниев: «Автобус играть, кажется, неправильно»

23 Октября 2022 • 18:49 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев  в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:5).

- Что за проклятье?

- Почему проклятье? У «Спартака» команда очень квалифицированная, при том реализовала свои моменты. Конечно, были ошибки с нашей стороны. Посмотрим это все. В таких играх порядок бьет класс. Сегодня такого порядка у нас не было. Я знаю, с чем это связано - физическое состояние плюс есть вещи, которые           иногда наружу и не скажешь. Поэтому хочется поздравить «Спартак». А мы двигаемся дальше.

- Все-таки по поводу этих вещей - не хватает  вам каких-то футболистов, или есть какие-то отношения в команде, в чем проблема, что происходит?

- Состояние психологическое. Во-вторых, мы посмотрим сейчас оставшиеся эти игры, потом соберемся. Понятно, у «Спартака» скорости совсем другие, принятие решений совсем другое. Они быстрее всё делают, это на тренировках тренируется, наигрывается. Нам к этому надо быть готовыми. Автобус играть, еще раз, кажется, неправильно. Болельщики «Спартака» сегодня ушли довольные. Но надеюсь, что в ближайшее время и наши болельщики будут радоваться. Мое мнение:  нам все равно надо отходить от каких-то стереотипов и играть больше в атаку. Пусть счета будут 5:3 или 4:3, но на 0:1 стоять всем вместе и обороняться, и отбиваться… Я думаю, к этому придет. Я не сомневаюсь, что наша команда постепенно к этому придет. Всё сразу не бывает, мы стараемся что-то изменить. Что-то у нас получается, иногда не получается.

- Сейчас в раздевалке что-то уже успели ребятам сказать?

- Конечно, успели. Сейчас голову пеплом посыпать… Проиграли. Когда проигрываешь 0:5, для меня, например, явное преимущество одной команды было. И что 5:0, что 1:0 - для меня как тренера примерно одно и то же, потому что там три очка нет, и здесь три очка нет. Поэтому мы забыли эту игру уже и двигаемся к следующим играм, где мы можем что-то поменять в лучшую сторону.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
2
3.85 4.00 1.85
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Химки Химки
5
0
1.34 5.40 9.00
Видео
69 мин
Ахмат Ахмат
Торпедо Москва Торпедо Москва
1
0
1.56 4.20 6.20
Видео
24.10.22 в 17:30
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.55 2.65
Видео
24.10.22 в 20:00
Зенит Зенит
Сочи Сочи
1.28 6.00 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
20:17 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» громил «Химки» - видео видео
20:06 · Россия. Первая лига
«Балтика» на последней минуте упустила победу над «Волгой»
19:56 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» уверенно победил в гостях у «Родины»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Литвинов может снова сыграть за «Спартак» эксклюзив
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Инвестор «Химок» назвал безлимитным кредит доверия к Гогниеву
19:32 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев считает, что Сычевому нужно уходить из «Оренбурга»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Ощущения на всю жизнь»
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Гогниев ответил на вопрос о возможной отставке
19:21 · Россия. Премьер-лига
Федун высказался после 5:0 от «Спартака»
19:04 · Россия. Первая лига
«Арсенал» в результативном матче одолел конкурентов из «Волгаря»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Торпедо» Нагайцев: «То, что было хорошего, в «Ахмате» сохранили»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Будет боевая игра, от ножа, по крайней мере, с нашей стороны точно»
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Химки» должны были забивать «Спартаку» - если не пять, то штуки три точно» 1
18:49 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Автобус играть, кажется, неправильно»
18:43 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не побеждал так крупно 595 дней
Все новости
Рекомендуем