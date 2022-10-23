Гогниев: «Автобус играть, кажется, неправильно»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:5).

- Что за проклятье?

- Почему проклятье? У «Спартака» команда очень квалифицированная, при том реализовала свои моменты. Конечно, были ошибки с нашей стороны. Посмотрим это все. В таких играх порядок бьет класс. Сегодня такого порядка у нас не было. Я знаю, с чем это связано - физическое состояние плюс есть вещи, которые иногда наружу и не скажешь. Поэтому хочется поздравить «Спартак». А мы двигаемся дальше.

- Все-таки по поводу этих вещей - не хватает вам каких-то футболистов, или есть какие-то отношения в команде, в чем проблема, что происходит?

- Состояние психологическое. Во-вторых, мы посмотрим сейчас оставшиеся эти игры, потом соберемся. Понятно, у «Спартака» скорости совсем другие, принятие решений совсем другое. Они быстрее всё делают, это на тренировках тренируется, наигрывается. Нам к этому надо быть готовыми. Автобус играть, еще раз, кажется, неправильно. Болельщики «Спартака» сегодня ушли довольные. Но надеюсь, что в ближайшее время и наши болельщики будут радоваться. Мое мнение: нам все равно надо отходить от каких-то стереотипов и играть больше в атаку. Пусть счета будут 5:3 или 4:3, но на 0:1 стоять всем вместе и обороняться, и отбиваться… Я думаю, к этому придет. Я не сомневаюсь, что наша команда постепенно к этому придет. Всё сразу не бывает, мы стараемся что-то изменить. Что-то у нас получается, иногда не получается.

- Сейчас в раздевалке что-то уже успели ребятам сказать?

- Конечно, успели. Сейчас голову пеплом посыпать… Проиграли. Когда проигрываешь 0:5, для меня, например, явное преимущество одной команды было. И что 5:0, что 1:0 - для меня как тренера примерно одно и то же, потому что там три очка нет, и здесь три очка нет. Поэтому мы забыли эту игру уже и двигаемся к следующим играм, где мы можем что-то поменять в лучшую сторону.