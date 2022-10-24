Канчельскис: «Не удивлюсь, если «Химки» поставят нового тренера»

Бывший форвард сборной России и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис поделился мнением о разгромной победе московского «Спартака» над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России. «Красно-белые» выиграли со счетом 5:0.

«Сложно давать какие-то комментарии, ведь счет 5:0. Не удивлюсь, если «Химки» поставят нового тренера. Проигрывать 0:5 - это не очень хорошо, мягко скажем», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В настоящий момент пост главного тренера подмосковного коллектива занимает «Спартак» Гогниев. Под его руководством «Химки» идут на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре аутсайдер на выезде сыграет с «Динамо».