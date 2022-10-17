Кавазашвили: Зиньковский — один из самых талантливых игроков «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Антона Зиньковского.

«Зиньковский, считаю, является одним из самых талантливых мальчиков в «Спартаке» на сегодняшний день в линии полузащиты. Абаскалю надо ставить его сразу в стартовый состав», — заявил Кавазашвили «Чемпионату».

Эксперт считает, что Зиньковский должен постоянно играть, потому что это очень быстрый и техничный игрок, который проделывает большой объем работы на поле.

В этом сезоне 26-летний вингер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.