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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев: «Думаю только о победах»

23 Октября 2022 • 22:51 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

В четырнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» учинил разгром «Химкам», забив в ворота этого клуба пять безответных мячей. Так крупно «Спартак» не побеждал уже полтора года, или 595 дней. События игры прокомментировал нападающий «Спартака» Александр Соболев, который рад успеху команды.

- Думаю только об одном — чтобы команда набирала 3 очка в каждом матче. Всех с победой! - написал футболист в своем телеграм-канале.

В следующем, пятнадцатом туре российского чемпионата, московский «Спартак» сыграет с московским «Торпедо», встреча состоится тридцатого октября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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