Соболев: «Думаю только о победах»

В четырнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» учинил разгром «Химкам», забив в ворота этого клуба пять безответных мячей. Так крупно «Спартак» не побеждал уже полтора года, или 595 дней. События игры прокомментировал нападающий «Спартака» Александр Соболев, который рад успеху команды.

- Думаю только об одном — чтобы команда набирала 3 очка в каждом матче. Всех с победой! - написал футболист в своем телеграм-канале.

В следующем, пятнадцатом туре российского чемпионата, московский «Спартак» сыграет с московским «Торпедо», встреча состоится тридцатого октября.