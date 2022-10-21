​Юран оценил шансы «Химок» в гостях у «Спартака»

На выходных «Химки» проведут гостевой матч чемпионата России против «Спартака». Сергей Юран, бывший рулевой подмосковной команды, оценил шансы «Химок» на набор очков на «Открытие Арене».

«Химкам» будет сложно на что-то рассчитывать в этом матче. Особенно учитывая, что вне команды сейчас Тихий и Идову. Это ключевые футболисты», - высказался Юран, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам Юрана, у «Химок» практически нет шансов в гостях у «Спартака».

Матч четырнадцатого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Химками» пройдёт в воскресенье, 23 октября. На текущий момент подмосковная команда занимает предпоследнее место в таблице РПЛ.