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Известный болельщик «Спартака»: «Химки» - днище, они смотрятся как сброд»

24 Октября 2022 • 13:03 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Волейболист и болельщик столичного «Спартака» Алексей Спиридонов высказался о разгромной победе «красно-белых» над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Химки» - днище! Все, что у них происходит, не вызывает ни малейшего сочувствия. Если они вылетят в Первую лигу, то сожаления не будет. Они смотрятся как сброд!» - приводятся слова Спиридонова на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что «Химки» проиграли на «Открытие Банк Арене» со счетом 0:5. После 14 туров подмосковный клуб занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, а «Спартак» располагается на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Алексей Спиридонов
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