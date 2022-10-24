Известный болельщик «Спартака»: «Химки» - днище, они смотрятся как сброд»

Волейболист и болельщик столичного «Спартака» Алексей Спиридонов высказался о разгромной победе «красно-белых» над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Химки» - днище! Все, что у них происходит, не вызывает ни малейшего сочувствия. Если они вылетят в Первую лигу, то сожаления не будет. Они смотрятся как сброд!» - приводятся слова Спиридонова на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что «Химки» проиграли на «Открытие Банк Арене» со счетом 0:5. После 14 туров подмосковный клуб занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, а «Спартак» располагается на второй строчке.