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Гладилин: «Спартаку» надо дорожить своей игрой и пойманной удачей» эксклюзив

24 Октября 2022 • 11:55 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу матча с «Химками» и игры команды.

- По счету «Спартак» победил легко. По игре тоже, или «Химки» выглядели неплохо?

- Игра была равной. «Химки» ничуть не уступали «Спартаку», но допустили грубые ошибки в обороне. «Спартак» имеет классную линию атаки и использовал эти ошибки. Блестяще сыграл Селихов, который вытащил несколько мячей. Счет мог быть и 5:3, потому что гости могли забить несколько раз. Они не сидели в обороне – ситуация заставляла их играть в открытый футбол, потому что был нужен результат. Но преимущество в исполнительском мастерстве было у хозяев, как в атаке, так и в обороне.

- Лучшим игроком матча признали Селихова, а не, например, Николсона, который забил два мяча. Вы согласны с таким выбором?

- Конечно. Если бы он пропустил в первом тайме пару мячей, то игра приняла бы другой характер. Она не была бы такой открытой, если бы после первого тайма счет был ничейным. Тогда «Химки» стали бы играть на результат, чтобы зацепить ничью.

- У Селихова вчера было пять или шесть сейвов, статистика по угловым 10:1 в пользу«Химок», гости владели мячом 58% времени и такой разгром. Как это объяснить?

- Так бывает. Преимущество во владении и в угловых было у гостей, но в обороне допускались очень грубые ошибки. Это и привело к такому результату.

- «Спартак» без дисквалифицированного Абасаля разгромил «Химки». Получается, тренер нетак и важен в раздевалке и на скамейке?

- Он давал установку перед матчем и провел все необходимые мероприятия. Команда знала, как играть, поэтому его отсутствие не сказалось. Когда игроки выходят на поле, бегает он по бровке или нет, никто не обращает внимания. Главное, что он провел тренировочный процесс, который подготовил команду к матчу.

- После матча с ЦСКА были разговоры о том, должен ли Зиньковский выходить в старте. С «Химками» он вышел с первых минут. Что скажете о его игре?

- Он нормально играл, просто была схема с двумя нападающими такова, при которой ему больше приходилось играть в оборонительный футбол. А это атакующий футболист. Ему было не так просто проявить себя. Он даже забил, правда, гол не засчитали. Зиньковский провел матч на своем уровне, просто не было той яркости в игре, как в предыдущих матчах, когда он играл третьим нападающим.

- До 85-й минуты у «Спартака» играл только один легионер. Необычно?

- Отсутствие Промеса сказывалось, потому что это усиление. А остальные легионеры ничуть не сильнее ребят, которые были на поле. Я приветствую такой ход. Иностранцы должны быть сильнее, как Промес, у которого есть и мысль, и атака. Это лидер. А другие просто закрывают позиции, притом, что свои ребята ничуть не хуже.

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- У «Спартака» на данный момент шесть побед с крупным счетом. О чем это говорит?

- Поймали игру. Команда на кураже, игра пошла. Идет и удача, потому что при равной игре с «Химками» спартаковцы забили пять мячей. Надо дорожить этим, если команда хочет участвовать в чемпионской гонке. Надо в каждом матче побеждать, набирать очки. «Зенит» очень редко допускает осечки.

- У «Химок» восемь поражений в последних десяти матчах. Что делать команде? Еще есть надежда на спасение?

- Им надо собраться и сражаться за каждое очко. Нужно постараться выйти из зоны вылета, чтобы напрямую не вылететь. Пусть это будут даже стыки. Клубов пять или шесть будут бороться за прямой вылет. Пока «Торпедо» и «Химки» - главные претенденты на понижение в классе, поэтому надо набирать очки в каждом матче и упираться до конца. Есть еще второй круг, надо вылезать из этой ямы. А пока стараний у команды много, функциональная готовность нормальная, просто надо поймать игру и начать набирать очки. Чтобы появилась уверенность.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Валерий Гладилин
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