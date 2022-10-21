Мостовой: «Спартак», конечно, фаворит, но я всегда говорю, что в футболе всё возможно»

Бывший нападающий московского «Спартака», сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой дал свою оценку командам предстоящего матча 14 тура Российской Премьер-лиги «Спартаку» и «Химкам».

Специалист считает, что «красно-белые» вполне могут выиграть у подмосковного клуба и без одного из лидеров – Куинси Промеса. Однако у «Химок» большая безвыигрышная серия, что может сильно стимулировать команду на победу.

«Спартак», конечно, фаворит, но я всегда говорю, что в футболе все возможно: вдруг кто-то у «Химок» ударит и мяч залетит в «девятку», - цитирует футболиста Bet On Mobile.

Матч «Спартак» - «Химки» состоится 23 октября в 16:30.