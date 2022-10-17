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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов назвал Соболева лучшим российским форвардом

17 Октября 2022 • 16:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, кто является лучшим нападающим в России.

«На мой взгляд, Соболев — нападающий номер один в России. Александр в каждой игре забивает. Уже в семи матчах подряд он отличается, значит, находится в оптимальной форме», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что больше никто из российских форвардов не показывает такую результативность, при этом Соболев приносит большую пользу своей команде.

В текущем сезоне 25-летний нападающий «Спартака» принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал в свой актив пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Александр Соболев
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СПАРТАК МОСКВА ХИМКИ
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