Кечинов назвал Соболева лучшим российским форвардом

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, кто является лучшим нападающим в России.

«На мой взгляд, Соболев — нападающий номер один в России. Александр в каждой игре забивает. Уже в семи матчах подряд он отличается, значит, находится в оптимальной форме», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что больше никто из российских форвардов не показывает такую результативность, при этом Соболев приносит большую пользу своей команде.

В текущем сезоне 25-летний нападающий «Спартака» принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал в свой актив пять результативных передач.