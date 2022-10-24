В «Спартаке» не исключают вероятность участия в турнире в ОАЭ

Дмитрий Зеленов, занимающий пост главы пресс-службы московского «Спартака», высказался насчет возможного участия «красно-белых» в выставочном турнире в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Пока окончательное решение по поводу участия «Спартака» в выставочном турнире в Абу-Даби не принято, но такая вероятность есть», - передает слова Зеленова Sport24.

В последнем матче спартаковцы на своем поле встречались с подмосковными «Химками». «Народная команда» одержала уверенную победу со счетом 5:0. После 14 туров подопечные Гильермо Абаскаля с 29 баллами занимают второе место в турнирной таблице, уступая только «Зениту».