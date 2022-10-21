Камоцци высказался о шансах «Спартака» на чемпионский титул

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о предстоящем поединке московского «Спартака» против «Химок» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» будет фаворитом и может выиграть. Титул? Уверен, что пока у «Спартака» будут математические шансы на чемпионство, для них будет открыт путь к титулу», - передает слова Камоцци «Спорт-экспресс».

Матч «Спартак» - «Химки» состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало 16:30 мск.

Перед этим матчем хозяева занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а гости располагаются на предпоследней строчке.