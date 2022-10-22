Билялетдинов — о Давыдове в Медиалиге: «Это как шоу фигуристов на льду»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что нападающий «Химок» Денис Давыдов будет выступать за команду Медиалиги «Реалити».

По мнению Билялетдинова, Давыдову помешали раскрыться сравнения с Лионелем Месси, оказывавшие психологическое давление на игрока.

«Трудно сказать, какая мотивация у него. Это как шоу фигуристов на льду, не знаю, что там можно перезагрузить. Может, проблемы с психологией в голове. Думаю, на Давыдова оказывалось большое давление после слов про «русского Месси», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

Напомним, Давыдов начинал свою профессиональную карьеру в «Спартаке», за который выступал до 2018 года. Всего в составе «красно-белых» форвард провёл 37 матчей, забив в них один гол и отдав шесть результативных передач. За «Химки» 27-летний нападающий выступает с минувшего лета.