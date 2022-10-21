Кечинов рассказал о сорвавшемся переходе в «Байер»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о сорвавшемся переходе в леверкузенский «Байер» в 1998 году.

По словам экс-футболиста, его трансферу в немецкий клуб помешала травма. Однако тогдашний наставник «Байера» Кристоф Даум успел подарить Кечинову футболку с восьмым номером, которую он хранит до сих пор.

«У меня была возможность после нашей удачной игры в Кубке УЕФА уехать в «Байер» из Леверкузена. У многих игроков были предложения, но все решили остаться. После «Интера» я всё-таки очутился в Леверкузене, но на операционном столе. Ко мне в палату после операции приходил Даум. Говорил, что клуб купил бы меня, если бы не травма. Подарил мне футболку «Байера», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, Кечинов выступал за «Спартак» в период с 1993 по 2000 год. Всего в составе «красно-белых» футболист провёл 157 матчей, забив в них 44 гола и отдав 10 результативных передач. Профессиональную карьеру экс-спартаковец завершил в 2005 году.