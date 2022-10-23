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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Эксперт Бобров: Первый гол «Спартака» засчитан ошибочно

23 Октября 2022 • 17:23 Комментировать (6)
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Журналист Александр Бобров, который является экспертом по судейству, поделился своими мыслями о первом голе «Спартака» в ворота «Химок», автором которого стал Михаил Игнатов. По мнению Боброва, судьи ошибочно засчитали этот гол. Эксперт обращает внимание на позицию Шамара Николсона – форвард дважды оказывался за линией офсайда.

«Если в первой фазе он не влиял на соперников, то в заключительной, в момент удара Михаила Игнатова, форвард помешал вратарю Виталию Гудиеву», - высказался Бобров, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между «Спартаком» и «Химками» можно в текстовой трансляции. Игру обслуживает судейская бригада Артёма Любимова. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов Шамар Николсон Александр Бобров
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Комментарии (6)
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kostet
23 Октября 2022 в 18:26
Вчера мусорам такой же не засчитали, но это же тухлые, им можно.
AndrewS
23 Октября 2022 в 17:55
Вот это да! Похоже, этот "эксперт" и правил не знает, и футбол смотрит первый раз в жизни! :)))
wertygaz
23 Октября 2022 в 17:57
Ох уж эти «эксперты» откуда их находят, один лучше другого…
rac531
23 Октября 2022 в 18:25
Откуда находят?
В ГАЗПРОМЕ)))
wertygaz
23 Октября 2022 в 18:36
Там похоже в футболе «лучше» разбираются чем в газе… в декабре резкое подорожание газа, видимо Зениту нужно усиление)))
rac531
23 Октября 2022 в 17:40
Кроме того, что Бобров ничто и имя ему никак, ничего о нем не знаю(
Если бы у этого болвана были глаза, то он бы увидел игру НИКИТИНА руеой в штрафной)
А это пенальти и желтая карточка)
Но этот желтый продажный шелкоперчик, кроме газпромовских денежек ничего не видит)
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