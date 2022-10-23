​Эксперт Бобров: Первый гол «Спартака» засчитан ошибочно

Журналист Александр Бобров, который является экспертом по судейству, поделился своими мыслями о первом голе «Спартака» в ворота «Химок», автором которого стал Михаил Игнатов. По мнению Боброва, судьи ошибочно засчитали этот гол. Эксперт обращает внимание на позицию Шамара Николсона – форвард дважды оказывался за линией офсайда.

«Если в первой фазе он не влиял на соперников, то в заключительной, в момент удара Михаила Игнатова, форвард помешал вратарю Виталию Гудиеву», - высказался Бобров, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между «Спартаком» и «Химками» можно в текстовой трансляции. Игру обслуживает судейская бригада Артёма Любимова.