Агент Сафонов считает, что Бальде правильно не стал подавать апелляцию

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил решение представителя нападающего «Спартака» Кейта Бальде не подавать апелляцию на отстранение игрока.

«Там грамотные юристы, все риски посмотрели. До зимы он и так не играет, а после зимы дисквалификация заканчивается. Зачем сейчас это тогда?» — передает слова Сафонова «Матч ТВ».

Агент считает, что «Спартак» и Бальде правильно не стали подавать апелляцию, ведь они могли бы и усугубить ситуацию. Просто перед оформлением трансфера нужно проверять внимательнее игрока, добавил Сафонов.

Напомним, Бальде был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение допинг-контроля во времена выступления за «Кальяри».