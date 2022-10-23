​Рианчо видит Абаскаля тренером «Барселоны» в будущем

Рауль Рианчо, который в своё время входил в тренерский штаб «Спартака», высоко оценил нынешнего рулевого команды Гильермо Абаскаля.

По мнению Рианчо, после «Спартака» Абаскаль пойдёт на повышение и будет добиваться серьёзных успехов.

«Абаскаль запросто может возглавить «Барселону» или сборную Испании в будущем. Он готов для любого европейского топ-клуба», - высказался Рианчо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Гильермо Абаскаль принял «Спартак» летом. С тех пор команда добилась довольно серьёзного прогресса. После тринадцати туров «красно-белые» шли вторыми в турнирной таблице Премьер-лиги.