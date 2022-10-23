Тихонов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Химки»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и подмосковными «Химками» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Фаворит «Спартак», который очень уверенно играет. Они не проигрывают, болельщики верят в команду, видна тренерская работа. Будет боевая игра, но «Спартак» должен побеждать», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Матч «Спартака» против «Химок» состоится сегодня, 23 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Перед этим матчем «красно-белые» занимают третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на предпоследнем месте.