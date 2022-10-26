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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов – о Соболеве: «Александр еще не на пике. Мы не знаем, какая у него планка»

26 Октября 2022 • 17:24 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Известный журналист Геннадий Орлов высказался об уровне игры форварда столичного «Спартака» Александра Соболева.

«Александр ещё не на пике своей формы, но он очень перспективен. Мы не знаем, какая может быть планка у его мастерства», — заявил Орлов в интервью Sport24. По мнению эксперта, рано сравнивать одного из лидеров «красно-белых» с бывшим капитаном сборной России Артёмом Дзюбой, поскольку в пользу экс-капитана «Зенита» говорят его титулы и число забитых голов.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги на счету Соболева семь голов в 13 встречах.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Александр Соболев
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