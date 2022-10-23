​Инвестор «Химок» назвал безлимитным кредит доверия к Гогниеву

Спартак Гогниев принял «Химки» в начале осени. Прошло почти два месяца, а побед у команды нет. При этом Гогниеву не грозит увольнение, судя по словам Туфана Садыгова, являющегося главным инвестором подмосковного клуба.

Отвечая на вопрос журналиста о кредите доверия к Спартаку Гогниеву, Туфан Садыгов назвал его безлимитным.

Напомним, что «Химки» проиграли в гостях у «Спартака» со счётом 0:5. Команда Спартака Гогниева по-прежнему располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата России, то есть в зоне прямого вылета.

Следующим соперником «Химок» в чемпионате России будет «Динамо». Матч пройдёт в субботу, 29 октября.