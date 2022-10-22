Бояринцев удивлён тем, что «Химки» позволяют своему футболисту играть за две команды

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев удивлен происходящим в «Химках», которые позволяют своему нападающему Денису Давыдову играть сразу за две команды. Помимо «Химок», Давыдов намерен поиграть также и в Медиалиге, и Бояринцев считает это в известной степени непрофессиональным решением.

- Есть профессиональный клуб и профессиональный контракт, и я не припомню такого, чтобы кто‑то когда‑то мог выступать еще где‑то. Наверное, да, руководство клуба не против таких выступлений, но в принципе такая ситуация не очень профессиональная, - заявил Бояринцев в интервью телеканалу «Матч ТВ».