Генич: «Матч с «Химками» по игре не лучший для «Спартака»

Известный комментатор Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

Журналист считает, что в прошедшей встрече «красно-белые» не смоги показать свою лучшую игру. Отметим, что из-за дисквалификации на скамейке московского клуба не мог присутствовать наставник команды Гильермо Абаскаль.

«Матч с «Химками» не лучший для «красно-белых» по игре. Понравилось, что дебютировали воспитанники. Этот гол из ЮФЛ Зорина и Мелешина, дебют Шитова. Потери Промеса и Хлусевича не были заметны. «Спартак» понравился по результату, но не по игре», — приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на семь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут в воскресенье, 30 октября, против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.