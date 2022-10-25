Шишкин: «Главное для «красно-белых» сейчас — не останавливаться»

Двукратный серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал разгромную победу своей бывшей команды над подмосковными «Химками» (5:0).

Шишкин считает, что клуб из Московской области заслуживал сменить «ноль» на табло на какую-нибудь другую цифру, однако спасения вратаря «Спартака» Александра Селихова не позволили этого сделать.

Спортсмен также отметил, что в отсутствие одного из лидеров команды, Куинси Промеса, игра «красно-белых» выглядела целостно.

«Главное для красно-белых сейчас — не останавливаться, правильно пользоваться этими положительными эмоциями», - цитирует Шишкина «РБ Спорт».