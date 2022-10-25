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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Главное для «красно-белых» сейчас — не останавливаться»

25 Октября 2022 • 00:51 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Двукратный серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал разгромную победу своей бывшей команды над подмосковными «Химками» (5:0).

Шишкин считает, что клуб из Московской области заслуживал сменить «ноль» на табло на какую-нибудь другую цифру, однако спасения вратаря «Спартака» Александра Селихова не позволили этого сделать.

Спортсмен также отметил, что в отсутствие одного из лидеров команды, Куинси Промеса, игра «красно-белых» выглядела целостно.

«Главное для красно-белых сейчас — не останавливаться, правильно пользоваться этими положительными эмоциями», - цитирует Шишкина «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин Чемпионат России
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