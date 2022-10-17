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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Зиньковский привносит в игру «Спартака» разнообразие и зрелищность»

17 Октября 2022 • 15:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Бывший наставник «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением о положении полузащитника Антона Зиньковского в «Спартаке».

«Нужно ли использовать Зиньковского на поле чаще? Трудно судить. Я только могу сказать, что Зиньковский привносит в игру «Спартака» разнообразие и зрелищность», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Тренер считает, что такие яркие футболисты требуют особого отношения со стороны наставника, нужно уметь раскрывать их лучшие качества.   

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 26 очков после 13-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анатолий Бышовец Антон Зиньковский
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СПАРТАК МОСКВА ХИМКИ
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