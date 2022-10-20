Канчельскис назвал «Спартак» «нытиками»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о реакции на дисквалификацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль не согласен с решением КДК? Они когда-нибудь вообще будут довольны? Всегда недовольны! Не команда, а нытики! Ноют и ноют, что за плаксы такие!» — заявил Канчельскис «Чемпионату».

Эксперт не понимает, чем может быть недоволен Абаскаль, ведь дисквалифицировали не только его, но и наставника ЦСКА Владимира Федотова.

Ранее сообщалось, что главный тренер «красно-белых» получил отстранение на одну игру, а Федотов получил бан на два матча (один из них условно).