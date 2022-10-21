Давыдов сделал выбор между РПЛ и МФЛ

Нападающий подмосковных «Химок» Денис Давыдов сделал свой выбор между Медийной футбольной лигой и Российской Премьер-лигой.

В последнее время ходят слухи о том, что если игрок хорошо себя проявит и будет регулярно попадать в основной состав любительской команды Reality, то он по итогу покинет «Химки».

«Это неправда. Только профессиональный футбол», - ответил на это футболист, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Давыдов сказал, что будет принимать участие в жизни Reality только в свободное от тренировок время.

На текущий момент «Химки» находятся на 15 месте в турнирной таблице чемпионата России.