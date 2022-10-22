Прудников не понимает, почему Давыдову можно играть в МФЛ

Серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Александр Прудников высказался о выступлении нападающего «Химок» Дениса Давыдова за любительский клуб.

«Не знаю, почему так происходит, почему так можно, и почему они не разрывают контракт с игроком», - цитирует Прудникова «Матч ТВ».

Ранее сам Давыдов сообщил о том, что профессиональный футбол стоит для него на первом месте, и что внимание любительскому клубу он будет уделять только в свободное от тренировок время.

На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.