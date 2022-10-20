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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шапич рассказал, что будет делать, если «Торпедо» сохранит прописку в РПЛ

20 Октября 2022 • 09:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич рассказал о своих впечатлениях о Москве, а также ответил на вопрос о том, что он готов сделать, если «автозаводцы» сумеют сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, 25-летний Шапич перешёл в «Торпедо» в начале сентября из сербского клуба «Чукарички» за 300 тысяч евро. В составе московской команды Шапич успел провести семь матчей, отметившись в них одним забитым голом.

«Что будем делать, если останемся в РПЛ? Будем праздновать! (Смеётся) Это будет нелегко, но надеюсь, мы будем играть лучше. Ещё много матчей», — приводит слова Шапича «Спорт-Экспресс».

Сербский защитник также назвал Москву одним из самых больших городов в мире, однако отказался называть рестораны, которые он посещает.

Напомним, что после 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего лишь шесть очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 23 октября против «Ахмата». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Стефан Шапич
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