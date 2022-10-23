Тренер «Спартака» Слишкович: «Конечно, нам будет не хватать и Промеса, и Абаскаля»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Чья потеря сегодня хуже и сложнее сегодня для «Спартака», Промеса или Абаскаля?

- Конечно, нам будет не хватать и Куинси, и Гильермо, потому что их значимость в команде очень высока. Если мы говорим о Промесе, то роль в команде, и вообще в целом для российского футбола это большой футболист. Нам также будет не хватать характера и напористости Абаскаля во время матча. Тем не менее, у нас тренерский штаб, нас пять человек, у нас 25 отличных футболистов. Каждый из нас будет выкладываться по максимуму, чтобы достичь цели.