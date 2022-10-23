Гутцайт дал прогноз на матч «Спартак» - «Химки»

Футбольный комментатор Роман Гутцайт поделился ожиданиями от поединка между московским «Спартаком» и «Химками» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» выглядит огромным фаворитом, но нет уверенности, что снова сыграют ярко. «Химки» могут не пропустить много. Поэтому не жду большого количества забитых мячей», - приводит слова комментатора «Ставка ТВ».

Матч «Спартака» с «Химками» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

Перед этим матчем «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, а «Химки» - предпоследнее.