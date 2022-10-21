Терюшков верит в победу «Химок» над «Спартаком»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором подмосковная команда встретится со «Спартаком».

Терюшков признался, что надеется увидеть победу «Химок» по итогу предстоящей встречи.

«Мы на позитивной ноте закончили прошлый сезон победой над «Спартаком». Хотелось бы повторить этот результат! Тем более, у них дисквалифицировали тренера, будет отсутствовать основной нападающий. Но, конечно, игра будет тяжёлой. Тут спору нет. Буду поддерживать «Химки», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, на текущий момент подмосковный коллектив располагается на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы чемпионата России. «Химки» не могут одержать победу с начала августа и имеют в своём активе всего девять набранных очков.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится в воскресенье, 23 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.