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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов рассказал, нужна ли сборная России в условиях изоляции

21 Октября 2022 • 11:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, нужна ли сейчас сборная России в условиях изоляции.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах.

Эксперт считает, что несмотря на санкции, сборная нужна, так как в будущем всё может измениться в лучшую сторону, и национальная команда должна быть к этому готова.

«Надеюсь, время всё равно поменяется, и у нас появится возможность участвовать в соревнованиях. А чтобы быть готовыми к этому, команде нужно встречаться, общаться, вызывать новых футболистов, пробовать разные сочетания», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что свой последний на сегодняшний день матч сборная России провела 24 сентября, когда в товарищеской встрече одолела команду Кыргызстана со счётом 2:1.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Валерий Кечинов
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