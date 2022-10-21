Кечинов рассказал, нужна ли сборная России в условиях изоляции

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, нужна ли сейчас сборная России в условиях изоляции.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах.

Эксперт считает, что несмотря на санкции, сборная нужна, так как в будущем всё может измениться в лучшую сторону, и национальная команда должна быть к этому готова.

«Надеюсь, время всё равно поменяется, и у нас появится возможность участвовать в соревнованиях. А чтобы быть готовыми к этому, команде нужно встречаться, общаться, вызывать новых футболистов, пробовать разные сочетания», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что свой последний на сегодняшний день матч сборная России провела 24 сентября, когда в товарищеской встрече одолела команду Кыргызстана со счётом 2:1.