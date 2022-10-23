Хаджи: «Думаю, «Спартак» выиграет у «Химок» с перевесом в два мяча»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Химками».

Хаджи считает, что «Спартак» сумеет добиться уверенной победы в предстоящей встрече, поскольку превосходит своего соперника в классе. Напомним, что на скамейке «Спартака» будет отсутствовать главный тренер Гильермо Абаскаль, так как ранее он был дисквалифицирован на одну игру.

«Если анализировать команды в целом, «Спартак», конечно, сильнее и обязан у них выигрывать и без Абаскаля. Но всякое бывает в футболе. Думаю, «Спартак» выиграет с перевесом в два мяча», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 23 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.