Мостовой уверен, что отсутствие Абаскаля не скажется на игре «Спартака» в матче с «Химками»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Химки».

По мнению эксперта, отсутствие главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля в предстоящей встрече никак не скажется на игре «Спартака». Напомним, вчера, 20 октября, решением КДК РФС Абаскаль был дисквалифицирован на одну игру за конфликт с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым по ходу матча 13-го тура РПЛ.

«Повлияет ли на «Спартак» отсутствие Абаскаля на скамейке? Да вообще нет! В раздевалке, да, может будет не хватать тренера, но не более. Конечно, «Спартак» фаворит в этой игре. Команда и без Абаскаля должна обыгрывать «Химки», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Также Мостовой считает, что в нынешнем сезоне «Спартак» будет бороться за чемпионство до самого конца чемпионата.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится в воскресенье, 23 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.