Юран: «У «Химок» нет задолженностей передо мной по зарплате»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о финансовой ситуации в клубе на собственном примере.

«У «Химок» нет задолженностей передо мной по зарплате. У нас была договоренность. Со мной и тренерским штабом рассчитались по премиям и зарплатам буквально на следующий день после увольнения», – заявил экс-тренер в интервью Sport24. По словам Юрана, он получил все средства, предусмотренные контрактом.

Напомним, что ранее появилась информация о возможных проверках руководства клуба в связи с задолженностями по выплате зарплат сотрудникам клуба.

