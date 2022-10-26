Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «У «Химок» нет задолженностей передо мной по зарплате»

26 Октября 2022 • 18:21 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о финансовой ситуации в клубе на собственном примере.

«У «Химок» нет задолженностей передо мной по зарплате. У нас была договоренность. Со мной и тренерским штабом рассчитались по премиям и зарплатам буквально на следующий день после увольнения», – заявил экс-тренер в интервью Sport24. По словам Юрана, он получил все средства, предусмотренные контрактом.

Напомним, что ранее появилась информация о возможных проверках руководства клуба в связи с задолженностями по выплате зарплат сотрудникам клуба.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
18:47 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: У «Спартака» больше остальных шансов на то, чтобы навязать борьбу «Зениту»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «В своё время Анюков был лучше Фернандеса»
18:35 · ФНЛ-2. Группа 1
Стукалов: «Если я продолжаю работать, значит доверие есть»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал о конкуренции в РПЛ
18:23 · Россия. Премьер-лига
Маслов — о длительном восстановлении: Было тяжело, и, когда опускались мои руки, их поддерживали родственники
18:21 · Россия. Премьер-лига
Юран: «У «Химок» нет задолженностей передо мной по зарплате»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Локомотива» Давидс: «У Миранчука огромный потенциал, но он не использует его на полную»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Тукманов отреагировал на призывы фанатов «Торпедо» уволить Геркуса
17:47 · Россия. Премьер-лига
Юран: Я ничего не знаю о возможном возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Химок»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Урунов может перейти в узбекский клуб
17:28 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что возвращение российского футбола в Европу не станет сложным
17:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов – о Соболеве: «Александр еще не на пике. Мы не знаем, какая у него планка»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Давидс высказался о безразличии игроков «Локомотива»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Не могу понять, почему Юрана уволили из «Химок»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Жиго бы добавил уверенности «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем