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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

20 Октября 2022 • 11:54 Комментировать
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал «красно-белых» главными фаворитами на победу в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России.

Напомним, вчера, 19 октября, в рамках 4-го тура группового этапа турнира «Спартак» одолел воронежский «Факел» (2:1).

«Спартак» — один из главных фаворитов на победу в Кубке России. Думаю, им по силам выиграть его снова. Как оцениваю работу Абаскаля? Если честно, я не так много игр смотрю, но последние результаты говорят о нём многое», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

После четырёх сыгранных матчей «красно-белые» уверенно возглавляют турнирную таблицу группы B, имея в своём активе 12 набранных очков. Отрыв от «Крыльев Советов», идущих вторыми, составляет шесть баллов.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Массимо Каррера Гильермо Абаскаль
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