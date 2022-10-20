Каррера оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал «красно-белых» главными фаворитами на победу в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России.

Напомним, вчера, 19 октября, в рамках 4-го тура группового этапа турнира «Спартак» одолел воронежский «Факел» (2:1).

«Спартак» — один из главных фаворитов на победу в Кубке России. Думаю, им по силам выиграть его снова. Как оцениваю работу Абаскаля? Если честно, я не так много игр смотрю, но последние результаты говорят о нём многое», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

После четырёх сыгранных матчей «красно-белые» уверенно возглавляют турнирную таблицу группы B, имея в своём активе 12 набранных очков. Отрыв от «Крыльев Советов», идущих вторыми, составляет шесть баллов.